Всероссийские соревнования Rock-n-Roll & Co прошли в Москве

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В столичном Дворце спорта "Мегаспорт" прошли V Всероссийские соревнования среди корпоративных клубов Rock-n-Roll & Co, передает Агентство "Москва".

В мероприятии приняли участие более 700 спортсменов из 28 регионов России, заявила президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

По ее словам, основная задача подобных соревнований – воспитание здорового населения. Эта цель может быть реализована как через профессиональный, так и через любительский спорт.

Впервые соревнования по акробатическому рок-н-роллу прошли в России в апреле 2017 года. Тогда в Москве выступили 300 спортсменов – воспитанников корпоративных клубов из 14 городов России.

С 13 по 14 апреля во дворце спорта "Мегаспорт" пройдут чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу. В соревнованиях примут участие более 1500 спортсменов из 31 региона.