В "Мегаспорте" пройдут чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу

Чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу пройдут во дворце спорта "Мегаспорт" с 13 по 14 апреля. В соревнованиях примут участие более 1500 спортсменов из 31 региона России.
Начало церемонии открытия – 13 апреля в 18:00. В первый день спортсмены выступят в дисциплинах: "М класс-микст", "А класс-микст", "В класс-микст" и "Формейшн-микст".
В дисциплине "М класс" свою программу представят чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашин. В групповых выступлениях выступят шестикратные чемпионы мира формейшн "Rock Comets".
На воскресенье намечены выступления в дисциплинах "А класс-микст", "Формейшн" и "Буги-вуги". Вход для зрителей свободный.
По итогам турнира судьи определят победителей в парных и групповых дисциплинах, которые представят Россию на международной спортивной арене.
Ранее сообщалось, что в "Мегаспорт" 12 апреля пройдут V Всероссийские соревнования среди корпоративных клубов Rock-n-Roll&Co. Представители 39 команд из 29 российских регионов поборются за звание победителей.
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