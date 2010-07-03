В "Мегаспорте" пройдут чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу пройдут во дворце спорта "Мегаспорт" с 13 по 14 апреля. В соревнованиях примут участие более 1500 спортсменов из 31 региона России.

Начало церемонии открытия – 13 апреля в 18:00. В первый день спортсмены выступят в дисциплинах: "М класс-микст", "А класс-микст", "В класс-микст" и "Формейшн-микст".

В дисциплине "М класс" свою программу представят чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашин. В групповых выступлениях выступят шестикратные чемпионы мира формейшн "Rock Comets".

На воскресенье намечены выступления в дисциплинах "А класс-микст", "Формейшн" и "Буги-вуги". Вход для зрителей свободный.

По итогам турнира судьи определят победителей в парных и групповых дисциплинах, которые представят Россию на международной спортивной арене.

Ранее сообщалось, что в "Мегаспорт" 12 апреля пройдут V Всероссийские соревнования среди корпоративных клубов Rock-n-Roll&Co. Представители 39 команд из 29 российских регионов поборются за звание победителей.