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17:18

В "Мегаспорте" состоятся Всероссийские соревнования Rock-n-Roll&Co

спорт

17:18

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Фото: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Во Дворце спорта "Мегаспорт" 12 апреля пройдут V Всероссийские соревнования среди корпоративных клубов Rock-n-Roll&Co.

Представители 39 команд из 29 российских регионов поборются за звание победителей. Всего выступят более 750 спортсменов из Татарстана, Башкирии, Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга и других областей.

Впервые соревнования по акробатическому рок-н-роллу прошли в России в апреле 2017 года. Тогда в Москве выступили 300 спортсменов – воспитанников корпоративных клубов из 14 городов России от 6 до 65 лет. В течение трех месяцев с ними работали сильнейшие тренерские пары по акробатическому рок-н-роллу.

Затем соревнования прошли в Казани в ноябре 2017 года. В них приняли участие около 400 человек из 17 городов, а в 2018 году в Москве и Орле, на третьем и четвертом по счету турнирах, за победу боролись уже более 600 спортсменов из 27 и 26 городов соответственно.

По словам президента Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежды Ерастовой, основная задача нашей страны – воспитание здорового населения. Она отметила, что эта задача может быть решена различными способами – через любительский спорт, через спорт профессиональный и через массовый спорт.

Церемония открытия состоится в 18:00. Спортсмены выступят в следующих дисциплинах: "B-класс микст" мужчины и женщины; "B-класс микст" юниоры и юниорки; "А-класс микст" юноши и девушки; "A-класс микст" мальчики и девочки; "B-класс микст" мальчики и девочки; "E-класс микст" юноши и девушки; "Формейшн" девушки; "Формейшн" женщины.

спорт

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