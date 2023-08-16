Теннисист Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Цинциннати

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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс", обыграв итальянца Лоренцо Музетти.

Матч состоялся в американском Цинциннати. Противостояние между Медведевым и Музетти продлилось 1 час 17 минут и завершилось со счетом 6:3, 6:2.

В следующем раунде Медведеву предстоит встретиться с победителем матча между немецким спортсменом Александром Зверевым и японцем Йосихито Нисиокой. Призовой фонд турнира составляет 6,6 миллиона долларов.

Ранее Медведев не смог выйти в финал Уимблдона. Победителем турнира стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыграв сербского спортсмена Новака Джоковича. Призовой фонд Уимблдона составил 57,2 миллиона долларов.

