Дегтярев заявил, что Белоруссия и РФ намерены вернуть своих спортсменов на мировую арену

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Белоруссия и Россия намерены совместно работать над тем, чтобы полноценно вернуться в мировое спортивное сообщество. С таким заявлением выступил российский министр спорта, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

По итогам совместного заседания коллегий спортивных ведомств он подчеркнул, что страны не намерены самоизолироваться. Его слова приводит агентство БелТА.

Вместе с тем, по его данным, в 2025 году около 4,5 тысячи российских спортсменов намерены приехать в Белоруссию на соревнования, которые будут проводиться по 30 видам спорта.

При этом в 2024 году атлеты из двух стран встречались в России 287 раз. Вместе они приняли участие в соревнованиях по 26 летним и 7 зимним видам спорта.

В свою очередь министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук обратил внимание, что в настоящее время отношение международных спортивных структур к российским и белорусским атлетам начинает "теплеть".

"В настоящее время белорусы допущены к участию в международных соревнованиях по более 30 видам спорта, надеемся, что дальше будет больше", – подчеркнул Ковальчук.

Также отмечается, что в рамках совместного заседания коллегий были подписаны документы о дальнейшем сотрудничестве. Кроме того, представители двух стран утвердили календарь соревнований с участием белорусских и российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров в феврале 2022 года. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

К настоящему моменту МОК направил национальным олимпийским комитетам (НОК) приглашения на зимние Олимпийские игры 2026 года. В связи с этим статс-секретарь – замминистра спорта РФ Александр Никитин указал, что в министерстве спорта России ожидают конкретизацию условий допуска российских спортсменов на Олимпиаду.

