Глава РУСАДА подтвердил факт изменений в базе московской лаборатории

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что в переданную экспертам WADA базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены "тысячи изменений".
"Нас предали, это какой-то заговор", – заявил он "Интерфаксу".
Он уточнил, что изменения вносились в том числе и накануне передачи базы данных в январе 2019 года.
По словам Гануса, изменение базы данных московской лаборатории "обрушило доверие к нашему спорту". "На кону и репутация нашей верховной власти, удар нанесен по всей Российской Федерации", – подчеркнул он.
Ганус напомнил, что Владимир Путин призвал привлекать в спорт больше людей, чтобы сформировать спортивный резерв. Изменение базы данных "направлены на разрушение этих задач", считает глава Российского антидопингового агентства.
В конце сентября WADA официально поставило вопрос о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу. Это произошло после того, как были обнаружены нестыковки в базе данных, которую РУСАДА передало Всемирному антидопинговому агентству. Речь идет о базе с допинг-пробами российских спортсменов, взятых в период с 2012 по 2015 год в московской лаборатории.
Тогда глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что возможные санкции WADA приведут к "падению российского спорта в пропасть". По его словам, если международная организация выдвинет обвинения, Россию могут отстранить сразу от двух ближайших Олимпиад: летней в Токио и зимней в Пекине.
8 октября Минспорт РФ направил Всемирному антидопинговому агентству письмо, в котором объяснил изменения в базе данных московской лаборатории. В WADA пообещали "максимально быстро" разобраться в ситуации.
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