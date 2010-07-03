WADA получила объяснения России по московской лаборатории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

WADA получило объяснения от российской стороны по поводу выявленных проблем с данными московской лаборатории.

"После анализа полученных от Минспорта ответов, WADA и независимые судебно-медицинские эксперты отчитаются перед независимым комитетом по соответствию (CRC), чтобы CRC мог принять решение о целесообразности внесения официальной рекомендации в Исполнительный комитет", – говорится на сайте организации.

Отмечается, что вопрос будет рассмотрен "максимально быстро".

В конце сентября в WADA официально подняли вопрос о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу. Это было сделано после того, как в базе данных допинг-проб, которую РУСАДА передало в WADA, нашлись несоответствия. Речь идет о базе, которая содержит допинг-пробы российских спортсменов, которые были взяты с 2012 по 2015 год в московской лаборатории.



По данным The Telegraph, российских спортсменов из-за нарушений могут лишить участия в Олимпиаде-2020 в Токио. По информации британской газеты, представители WADA настроены решительно и готовы накладывать ограничения. Ранее о проблемах с переданными сведениями заговорил немецкий журналист Хайо Зеппельт, который расследует нарушения антидопинговых правил в разных странах.

8 октября глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что возможные санкции WADA приведут к "падению российского спорта в пропасть". По его словам, если международная организация выдвинет обвинения, Россию могут отстранить сразу от двух ближайших Олимпиад: летней в Токио и зимней в Пекине. Ганус назвал ситуацию критической.

