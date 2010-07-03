WADA получила объяснения России по московской лаборатории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
WADA получило объяснения от российской стороны по поводу выявленных проблем с данными московской лаборатории.
"После анализа полученных от Минспорта ответов, WADA и независимые судебно-медицинские эксперты отчитаются перед независимым комитетом по соответствию (CRC), чтобы CRC мог принять решение о целесообразности внесения официальной рекомендации в Исполнительный комитет", – говорится на сайте организации.
Отмечается, что вопрос будет рассмотрен "максимально быстро".
В конце сентября в WADA официально подняли вопрос о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу. Это было сделано после того, как в базе данных допинг-проб, которую РУСАДА передало в WADA, нашлись несоответствия. Речь идет о базе, которая содержит допинг-пробы российских спортсменов, которые были взяты с 2012 по 2015 год в московской лаборатории.
По данным The Telegraph, российских спортсменов из-за нарушений могут лишить участия в Олимпиаде-2020 в Токио. По информации британской газеты, представители WADA настроены решительно и готовы накладывать ограничения. Ранее о проблемах с переданными сведениями заговорил немецкий журналист Хайо Зеппельт, который расследует нарушения антидопинговых правил в разных странах.
8 октября глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что возможные санкции WADA приведут к "падению российского спорта в пропасть". По его словам, если международная организация выдвинет обвинения, Россию могут отстранить сразу от двух ближайших Олимпиад: летней в Токио и зимней в Пекине. Ганус назвал ситуацию критической.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: