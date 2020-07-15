"Спартак" прервал пятиматчевую серию без побед в РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Московский "Спартак" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Москве на "Открытии Арене", завершилась со счетом 3:0.

Авторами забитых мячей стали Роман Зобнин (51-я минута), Александр Соболев (81) и Гус Тиль (90+3). После просмотра видеоповтора на 28-й минуте судьи отменили пенальти в ворота "Ахмата", а на 32-й минуте не засчитали гол "Спартака".

Для красно-белых это первые три набранных очка после пяти туров без побед. Сейчас "Спартак" с 36-ю очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

В прошлом туре Спартак" проиграл "Сочи" – 0:1. На 24-й минуте защитник столичной команды Павел Маслов забил мяч в свои ворота. В заключительном, 30-м туре москвичи на выезде сыграют с казанским "Рубином". Все игры тура пройдут 22 июля.