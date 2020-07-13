Прощай, Лига чемпионов? ЦСКА упустил победу в матче с "Рубином"

12 июля столичный ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским "Рубином". Встреча завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и смогут ли красно-синие побороться за Лигу чемпионов в оставшиеся игры.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В последние две недели ЦСКА будто прорвало. С тех пор, как в стан армейцев вернулся главный тренер Виктор Ганчаренко, команда одержала победу в дерби над "Спартаком", а затем в гостях разгромила "Ахмат" и "Оренбург" – оба раза со счетом 4:0. Красно-синие, которые еще несколько туров назад болтались на пятом месте и вроде как уже смирились с квалификацией Лиги Европы, неожиданно стали бороться за вторую строчку и прямое попадание в Лигу чемпионов. Вдобавок к этому безголевую серию прервал нападающий Федор Чалов. С чем были связаны эти и другие факторы, сказать сложно: то ли все совпало таким чудесным образом, то ли в ЦСКА наладилась атмосфера, что и позволило выдать команде столь удачный отрезок.

Так или иначе, ЦСКА в матче с "Рубином" был настроен только на победу. С первых минут хозяева начали давить на ворота соперника. На восьмой минуте плотный удар из-за пределов штрафной нанес Иван Обляков. Однако мяч прошел сильно выше. Почти сразу же ударом со стандарта ответил "Рубин" – Игорь Акинфеев без проблем поймал мяч. На 17-й минуте ЦСКА провел великолепную контратаку, которая едва не закончилась голом: Федор Чалов шведой скинул мяч в штрафную на Арнора Сигурдссона, исландец попытался пробить головой, но снаряд прошел мимо штанги. На 25-й минуте вышла не менее красивая атака, которая закончилась ударом Николы Влашича – ситуацию для "Рубина" спас вратарь Юрий Дюпин.

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Следующая десятиминутка выдалась для казанцев достаточно тяжелой. Сначала после проникающего паса Марио Фернандеса один на один с голкипером оказался Вадим Карпов. А затем он же мощно выстрелил с левого фланга. "Рубин" ответил отличным проходом Хвичи Кварацхелии, но удар грузина оказался неточен. Под конец тайма ЦСКА снова вернул инициативу и создал момент, завершившийся ударом Сигурдссона в перекладину. После перерыва ЦСКА продолжил прессинговать оборону "Рубина". В начале второго тайма шикарный, но неточный дальний удар нанес Кристиян Бистрович. А на 58-й минуте с линии штрафной неожиданно опасно пробил головой Влашич.

Наконец ЦСКА забил – случилось это на 62-й минуте. Пабло Сантос неудачно сыграл в единоборстве против Влашича, Бистрович подхватил мяч, отдал передачу на Чалова, а тот, развернувшись, катнул снаряд точно в угол. "Рубин" не рвался отыгрываться, и главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий сделал несколько важных замен в передней линии. Это принесло результат: вышедший на поле Зурико Давиташвили на 82-й минуте мог забить гол со штрафного, а в следующей же атаке – уже с игры. Но судьбу матча решил пенальти. На 85-й минуте Иван Обляков срубил Кварацхелию. С ходу главный судья Алексей Матюнин показал игроку "Рубина" желтую за симуляцию. Но затем послушал ассистентов, отправился смотреть видеоповтор и назначил одиннадцатиметровый, параллельно отменив желтую Хвиче. Пенальти реализовал Евгений Марков.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Казалось бы, все вышло справедливее некуда, однако одну деталь Матюнин все-таки забыл: следуя логике момента до конца, судья должен был не только отменить "горчичник" нападающему "Рубина", но и показать Облякову желтую карточку, которая для армейца стала бы красной. И кто знает, как бы сложился в таком случае оставшийся игровой отрезок. Но вышло вполне закономерно: ЦСКА так и не смог дожать "Рубин" и довольствовался лишь ничьей. Победа над казанцами позволила бы хоть ненадолго оторваться от "Краснодара", у которого в запасе на одну игру больше (из-за перенесенного матча с "Динамо"). Но в последнем матче 28-го тура "быки" одолели "Урал" и опередили ЦСКА, заняв третью строчку.

Теперь надежды армейцев на выход в квалификацию Лиги чемпионов стали еще более призрачными. Красно-синим в оставшихся двух играх нужна только победа. И если в игре с "Тамбовом" в заключительном туре еще можно рассчитывать на очки, то в предпоследнем матче сезона против "Локомотива" будет весьма непросто. И даже шесть очков в двух поединках не гарантируют армейцам ЛЧ. Для попадания в самый престижный клубный турнир в Европе ЦСКА в первую очередь нужны ошибки "Краснодара" – чтобы "быки" потерпели как минимум одно поражение и сыграли одну ничью. А соперники у команды Мурада Мусаева не самые мощные: "Ахмат", "Крылья Советов" и "Динамо", которое и должно стать главной надеждой красно-синих. Конечно, все это лишь на бумаге и реальность может готовить сюрпризы. Пожалуй, фанатам ЦСКА только и остается верить в то, что так оно и будет.