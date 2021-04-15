УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина на 90 дней

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что Лапочкин отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности в связи с возможным нарушением статей 11.2 (а), 12.2 (а) и 12.2 (d) с 25 апреля.

Статья 11.2 (a) подразумевает участие или попытку принять участие в мошенничестве, подкупе или коррупции. В статье 12.2 (а) говорится о лицах, которые могут оказать незаконное или надлежащее влияние на ход или результат матча ради получения преимущества для себя или третьих лиц.

Помимо этого, в статье 12.2 (d) говорится о связи с деятельностью, которая направлена на оказание влияния незаконным или ненадлежащим образом на ход или результат матча или соревнования.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал голкипера столичного "Локомотива" Маринато Гилерме на два матча Российской Премьер-лиги из-за провокаций в отношении болельщиков "Спартака". В соответствии с данным решением Гилерме пропустит игры "Локомотива" с "Ростовом" (17 апреля) и "Тамбовом" (24 апреля).