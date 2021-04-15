УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина на 90 дней

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что Лапочкин отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности в связи с возможным нарушением статей 11.2 (а), 12.2 (а) и 12.2 (d) с 25 апреля.
Статья 11.2 (a) подразумевает участие или попытку принять участие в мошенничестве, подкупе или коррупции. В статье 12.2 (а) говорится о лицах, которые могут оказать незаконное или надлежащее влияние на ход или результат матча ради получения преимущества для себя или третьих лиц.
Помимо этого, в статье 12.2 (d) говорится о связи с деятельностью, которая направлена на оказание влияния незаконным или ненадлежащим образом на ход или результат матча или соревнования.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал голкипера столичного "Локомотива" Маринато Гилерме на два матча Российской Премьер-лиги из-за провокаций в отношении болельщиков "Спартака". В соответствии с данным решением Гилерме пропустит игры "Локомотива" с "Ростовом" (17 апреля) и "Тамбовом" (24 апреля).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: