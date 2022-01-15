Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой Европы в одиночном катании. Она набрала в сумме баллов 259,06.

Второе и третье места заняли россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова с 237,42 и 234, 36 баллами соответственно.

До этого Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы. За свое выступление спортсменка получила 90,45 балла, превзойдя собственное достижение, установленное на Гран-при России.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду. Пара набрала 217,96 балла (87,89 балла за ритм-танец, 130,07 балла – за произвольный танец).

Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин, а третьими итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

