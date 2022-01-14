Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россиянин Марк Кондратюк занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

По результатам двух программ спортсмен из РФ набрал 286,56 балла. На втором месте оказался итальянец Даниэль Грассль с результатом в 274,48 балла.

Третье место занял латвиец Денис Васильев. Он набрал 272,08 балла.

Таким образом, российский фигурист стал европейским чемпионом в одиночном катании.

Накануне весь пьедестал парных соревнований по фигурному катанию заняли спортсмены из РФ. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов расположились на первом месте, установив мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме баллов.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третье место осталось за парой Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

До этого россиянка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

За свое выступление спортсменка получила 90,45 балла, превзойдя собственное достижение, установленное на Гран-при России.