Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россиянка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию.

За свое выступление спортсменка получила 90,45 балла, превзойдя собственное достижение, установленное на Гран-при России.

Ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы. Спортивная пара сумела набрать 82,36 балла. Таким образом, предыдущий рекорд россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского был побит на 0,02 балла.

До этого российский фигурист Андрей Мозалев побил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы. Спортсмен выполнил четверной и тройной тулупы, четверной сальхов и тройной аксель. За свое выступление Мозалев получил 99,76 балла.

