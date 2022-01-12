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Спорт

12 января, 23:31

Российские фигуристы Мишина и Галлямов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧЕ

спорт

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.

Спортивная пара сумела набрать 82,36 балла. Таким образом, предыдущий рекорд россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского был побит на 0,02 балла.

Помимо прочего, Мишина и Галлямов стали лидерами после короткой программы на европейском турнире в Таллине.

Ранее российский фигурист Андрей Мозалев побил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы.

Спортсмен выполнил четверной и тройной тулупы, четверной сальхов и тройной аксель. За свое выступление Мозалев получил 99,76 балла.

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