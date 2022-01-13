"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мадридский футбольный клуб "Реал" победил "Барселону" в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
Встреча прошла на нейтральном поле в Саудовской Аравии. Игра завершилась после дополнительного времени со счетом 3:2 в пользу команды из Мадрида.
В составе "Реала" мячи забили Винисиус Жуниор (25-я минута), Карим Бензема (72) и Федерико Вальверде (98). За "Барселону" голами отметились Люк де Йонг (41) и Ансу Фати (83).
В составе "Барселоны" первый матч провел полузащитник Ферран Торрес. Футболист был заменен на 46-й минуте.
Таким образом, "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании. В заключительной игре клуб из Мадрида сыграет с победителем встречи "Атлетико Мадрид" – "Атлетик Бильбао", запланированной на 13 января.
Ранее испанский футбольный клуб "Валенсия" выиграл у команды "Картахены" и вышел в 1/8 финала Кубка страны. Победный гол забил полузащитник российской сборной Денис Черышев, вышедший на замену во втором тайме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: