"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мадридский футбольный клуб "Реал" победил "Барселону" в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Встреча прошла на нейтральном поле в Саудовской Аравии. Игра завершилась после дополнительного времени со счетом 3:2 в пользу команды из Мадрида.

В составе "Реала" мячи забили Винисиус Жуниор (25-я минута), Карим Бензема (72) и Федерико Вальверде (98). За "Барселону" голами отметились Люк де Йонг (41) и Ансу Фати (83).

В составе "Барселоны" первый матч провел полузащитник Ферран Торрес. Футболист был заменен на 46-й минуте.

Таким образом, "Реал" вышел в финал Суперкубка Испании. В заключительной игре клуб из Мадрида сыграет с победителем встречи "Атлетико Мадрид" – "Атлетик Бильбао", запланированной на 13 января.

Ранее испанский футбольный клуб "Валенсия" выиграл у команды "Картахены" и вышел в 1/8 финала Кубка страны. Победный гол забил полузащитник российской сборной Денис Черышев, вышедший на замену во втором тайме.