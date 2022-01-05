Гол Черышева вывел "Валенсию" в 1/8 финала Кубка Испании

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Испанский ФК "Валенсия" выиграл у команды "Картахены" и вышел в 1/8 финала Кубка страны.

Матч 1/16 финала турнира, проходивший на поле "Картахены", закончился со счетом 2:1 в пользу "Валенсии", в составе которой победный гол забил полузащитник российской сборной Денис Черышев, вышедший на замену во втором тайме.

Помимо Черышева, у игроков "Валенсии" отличился Карлос Солер. У "Картахены" гол оформил Альфредо Ортуньо.

Ранее сообщалось, что сербский агент Срджан Еремич опроверг слухи о подготовке перехода полузащитника московского футбольного клуба "Динамо" Арсена Захаряна в мадридский "Реал".