Сербский агент опроверг слухи о переходе игрока ФК "Динамо" в испанский клуб

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Сербский агент Срджан Еремич опроверг слухи о подготовке перехода полузащитника московского футбольного клуба "Динамо" Арсена Захаряна в мадридский "Реал". Об этом сообщает RT.

"Информация не соответствует действительности. Это глупости. Я был в Москве в ноябре, но никаких переговоров с Бувачем (спортивный директор "Динамо" - Прим. ред.) не вел", – заявил посредник.

Ранее сообщалось, что Еремич был одним из тех, кто вел переговоры между "Динамо" и "Реалом".

В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги Арсен Захарян провел 17 матчей, за которые забил 4 гола (в том числе победный в матче против "Сочи" в сентябре) и отдал 5 голевых передач. Молодой полузащитник также дебютировал в составе национальной сборной России.