Какие спортивные матчи стоит посмотреть во время новогодних праздников

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен, но в праздничной афише еще много спортивных событий, в особенности футбольных. Обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов составил список главных матчей, которые стоит посмотреть на каникулах.



Фото: Laurence Griffiths, Pool via AP

"Челси" – "Ливерпуль" (Английская Премьер-лига)

Матч, достойный финала Лиги чемпионов. Пусть в этом противостоянии нет давней вражды на почве экономических, политических или территориальных интересов, оно не становится менее принципиальным. Легенда "красных" Стивен Джеррард вам это подтвердит.

2 января, 19:30

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" (Английская Премьер-лига)

Манкунианцев в этом сезоне прилично потряхивает. Из-за неважных результатов в чемпионате месяц назад в отставку ушел главный тренер Уле-Гуннар Сульшер, а его место занял Ральф Рангник. Впрочем, пока что это не сильно поменяло турнирные расклады. Зато матч с "Вулверхэмптоном" – отличная возможность посмотреть на живого Рангника тем, кто не успел сделать этого в "Локомотиве".

3 января, 20:30

"Челси" – "Тоттенхэм" (Кубок английской лиги – полуфинал)

Первое дерби в кубковом матче, Лондон против Лондона, бывший тренер "Челси" Антонио Конте против нынешнего Томаса Тухеля. К слову, приход Конте определенно взбодрил "шпор": под его руководством клуб в семи матчах пока что не проиграл ни разу. Тем интереснее будет наблюдать, получится ли у Тухеля испортить эту статистику.

5 января, 22:45



Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

"Милан" – "Рома" (Итальянская Серия А)

К середине новогодних праздников к традиционному Boxing Day в Англии подключатся итальянцы. Нас ожидает сражение северной и центральной Италии. У "Милана" сейчас все в полном порядке: россонери (прозвище команды) вплотную поджимают в турнирной таблице лидирующего соседа – "Интер". Тогда как у столичного клуба Жозе Моуриньо дела идут с переменным успехом. Но стоит ли надеяться на сюрпризы в очной встрече?

6 января, 20:30

"Ювентус" – "Наполи" (Итальянская Серия А)

Следом за матчем "Милан" – "Рома" должен состояться не менее принципиальный поединок между "Ювентусом" и "Наполи". Южане на данный момент идут в Серии А третьими, а недавний лидер итальянской серии располагается на пятой строчке. Если матч не отменят из-за коронавируса, зрителей ждет жаркое противостояние.

6 января, 22:45

"Арсенал" – "Ливерпуль" (Кубок английской лиги – полуфинал)

В качестве альтернативы поединку "Ювентуса" и "Наполи" можно предложить не менее интригующий матч Кубка английской лиги. Что окажется лучше и надежнее — доминирующий футбол Микеля Артеты или контрпрессинг Юргена Клоппа?

6 января, 22:45



Фото: AP Photo/Martin Meissner

"Бавария" – "Боруссия Менхенгладбах" (Немецкая Бундеслига)

Под конец праздников эстафетную палочку захватывающих матчей перехватит Германия. В местной Бундеслиге 7 января встретятся бессменный чемпион и "Боруссия" из Менхенгладбаха. Последние в нынешнем сезоне, мягко говоря, не блистают. Если не увидим борьбы, так хоть посмотрим на обилие красивых голов.

7 января, 22:30

"Байер" – "Унион" (Немецкая Бундеслига)

Леверкузенский "Байер" – один из самых известных и успешных клубов Германии. Берлинский "Унион" только в мае 2019 года впервые в новейшей истории вышел в Бундеслигу. Впрочем, за это время этот клуб едва не отобрал место у "Байера" в Лиге Европы. Да и сейчас "Унион" отстает от леверкузенцев в таблице всего на одно очко.

8 января, 17:30

"Айнтрахт Франкфурт" – "Боруссия Дортмунд" (Немецкая Бундеслига)

Логичным продолжением дня станет матч извечного соперника "Баварии" – "Боруссии" из Дортмунда – и "Айнтрахта". Клуб из Франкфурта набрал приличный ход, проиграв в последних одиннадцати матчах лишь "Хоффенхайму". Поэтому наверняка "орлы" дадут бой и "Боруссии".

8 января, 20:30



Фото: AP Photo/Alberto Saiz

"Реал Мадрид" – "Валенсия" (Испанская Ла Лига)

Закрыть вечер 8 января можно матчем "Реала" и "Валенсии". Мадридский клуб уверенно лидирует в чемпионате. Однако, как и "Реал", валенсийцы (за которых выступает россиянин Денис Черышев) не проигрывают на протяжении уже двух месяцев. Кто из них прервет свою беспроигрышную серию?

8 января, 23:00

"Рома" – "Ювентус" (Итальянская Серия А)

Последний день новогодних праздников окажется особенно богатым на топ-матчи. Первым из таких станет поединок "Ромы" и "Ювентуса". О них уже было сказано выше, так что дополнительных пояснений здесь не требуется. Вывеска говорит сама за себя.

9 января, 20:30

"Интер" – "Лацио" (Итальянская Серия А)

Наконец-то мы добрались и до лидера итальянского чемпионата, который на этих каникулах встретится со вторым столичным клубом – "Лацио". Вряд ли римляне смогут отобрать очки у нерадзурри (прозвище "Интера"), но кто знает? Во всяком случае, нас совершенно точно ждет мощная битва.

9 января, 22:45



Фото: AP Photo/Francois Mori

"Лион" – "ПСЖ" (Французская Лига 1)

Если же вы к концу праздников уже порядком устанете от итальянского футбола, есть неплохая альтернатива – матч лидера французского чемпионата во главе с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Анхелем Ди Марией против "Лиона", который без труда вышел из группы в Лиге Европы, но буксует в Лиге 1.

9 января, 22:45

"Вильярреал" – "Атлетико Мадрид" (Испанская Ла Лига)

Еще один вариант напоследок – битва двух мощных испанских грандов, которые прекрасно знакомы российскому зрителю по еврокубкам. "Вильярреал" дополнительно привлекает внимание тем, что его тренирует экс-наставник "Спартака" Унаи Эмери, а за дубль "желтых" играет 20-летний россиянин Никита Иосифов. Конечно, маловероятно, что мы его увидим в игре 9 января. Но это не значит, что игра "Вильярреала" и "Атлетико" становится от этого менее интересной.

9 января, 23:00