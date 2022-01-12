Федор Смолов перешел из ФК "Локомотив" в "Динамо"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Федор Смолов перешел из столичного футбольного клуба "Локомотив" в "Динамо". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"За железнодорожников Федор выступал с августа 2018 года, провел 95 матчей и забил 29 голов. Благодарим Федора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

Подробности контракта с 31-летним футболистом не уточняются.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, кого из отечественных игроков считает лучшим нападающим. Им, по его мнению, является Федор Смолов. По словам Карпина, Смолов может придумать что-то от себя, а именно то, чего никто не ожидает.