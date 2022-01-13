Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

13 января, 23:17

Российские фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в парном катании на чемпионате Европы в Таллине. Спортсмены установили мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82).

Весь пьедестал заняли фигуристы из РФ. В частности, на втором месте расположилась пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Россияне показали результат выше предыдущего мирового рекорда по общей сумме баллов – 236,43.

Третье место заняла российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Спортсмены набрали 227,23 балла.

Предыдущий мировой рекорд установили спортсмены из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. В их активе было 234,84 балла.

Ранее Мишина и Галлямов установили новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы.

Спортивная пара сумела набрать 82,36 балла. Таким образом, предыдущий рекорд россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского был побит на 0,02 балла.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать