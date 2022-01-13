Российские фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в парном катании на чемпионате Европы в Таллине. Спортсмены установили мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82).

Весь пьедестал заняли фигуристы из РФ. В частности, на втором месте расположилась пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Россияне показали результат выше предыдущего мирового рекорда по общей сумме баллов – 236,43.

Третье место заняла российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Спортсмены набрали 227,23 балла.

Предыдущий мировой рекорд установили спортсмены из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. В их активе было 234,84 балла.

Ранее Мишина и Галлямов установили новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы.

Спортивная пара сумела набрать 82,36 балла. Таким образом, предыдущий рекорд россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского был побит на 0,02 балла.