Российские фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами Европы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в парном катании на чемпионате Европы в Таллине. Спортсмены установили мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82).
Весь пьедестал заняли фигуристы из РФ. В частности, на втором месте расположилась пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Россияне показали результат выше предыдущего мирового рекорда по общей сумме баллов – 236,43.
Третье место заняла российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Спортсмены набрали 227,23 балла.
Предыдущий мировой рекорд установили спортсмены из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. В их активе было 234,84 балла.
Ранее Мишина и Галлямов установили новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы.
Спортивная пара сумела набрать 82,36 балла. Таким образом, предыдущий рекорд россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского был побит на 0,02 балла.
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