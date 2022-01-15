Россияне Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду.

Пара набрала 217,96 балла (87,89 балла за ритм-танец, 130,07 балла – за произвольный танец).

Вторыми стали Александра Степанова и Иван Букин, а третьими итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Ранее сообщалось, что россиянка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию. За свое выступление спортсменка получила 90,45 балла, превзойдя собственное достижение, установленное на Гран-при России.

До этого российский фигурист Андрей Мозалев побил личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы. Спортсмен выполнил четверной и тройной тулупы, четверной сальхов и тройной аксель. За свое выступление Мозалев получил 99,76 балла.

