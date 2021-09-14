Российские волейболисты уступили Польше в четвертьфинале чемпионата Европы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мужская сборная России по волейболу проиграла Польше в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Гданьске во вторник, 14 сентября. Игра завершилась со счетом 3:0 (25:14, 26:24, 25:19).

В составе российской сборной Егор Клюка набрал 14 очков, Федор Воронков – 9. В команде победителей по 14 очков у Вильфредо Леона и Бартоша Курека.

В полуфинале чемпионата Европы поляки сыграют с победителем матча между командами Словении и Чехии. Игра состоится в среду, 15 сентября.

В матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу, который состоялся 7 сентября, сборная России одержала победу над командой Испании, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Встреча состоялась в финском Тампере. Россияне победили соперников со счетом 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17).

Ранее на чемпионате Европы российские спортсмены одолели команды Нидерландов (3:2) и Финляндии (3:1), но уступили Турции (1:3).