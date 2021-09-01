Российские волейболистки уступили итальянкам в четвертьфинале чемпионата Европы

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Волейболистки сборной России проиграли команде Италии в матче четвертьфинала чемпионата Европы. Встреча состоялась в Белграде и завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:8, 25:15).

В полуфинале итальянки сыграют с командой Нидерландов, а спортсменки из Турции встретятся с победительницами матча между Сербией и Францией, который пройдет позже в среду.

Россия является лидером по числу побед на турнире: у сборной шесть золотых наград. Больше было только у Советского Союза – 13.

Ранее на Манежной площади в столице состоялась торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу. Он пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

