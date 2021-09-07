Российские волейболисты одержали победу над испанцами и вышли в плей-офф чемпионата Европы

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Сборная России одержала победу над командой Испании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.

Встреча состоялась в финском Тампере. Россияне победили соперников со счетом 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17).

Ранее на чемпионате Европы российские спортсмены одолели команды Нидерландов (3:2) и Финляндии (3:1), но уступили Турции (1:3). По итогам четырех матчей группового турнира Россия занимает третье место в таблице группы C.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведет 8 сентября против команды Северной Македонии.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах: Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Все матчи группового этапа Россия проводит в Тампере.