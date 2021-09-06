Тигр станет официальным талисманом ЧМ-2022 по волейболу в России

Фото: volley2022.ru
Болельщики выбрали тигра официальным талисманом чемпионата мира по волейболу, который пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.
"С 16 августа по 3 сентября все желающие могли проголосовать за одного из трех кандидатов – медведя, робота или тигра. 45,9 процента болельщиков отдали свой голос за тигра, ставший вторым медведь набрал 41,9 процента голосов. Имя талисмана ЧМ-2022 будет объявлено позднее", – сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.
Уточняется, что голосование вызвало большой отклик болельщиков: в нем приняли участие более 106 тысяч человек.
"Очень рад, что в непростой борьбе, но с серьезным преимуществом победил тигр. Он станет олицетворением смелости, решимости и спортивного азарта. Уверен, что такой яркий и харизматичный персонаж принесет много положительных эмоций, а также даст правильный заряд командам и болельщикам на трибуне", – отметил Шевченко.
Ранее сообщалось, что за год до старта чемпионата мира по волейболу в Москве состоялась торжественная церемония запуска часов обратного отсчета. Мероприятие прошло на Манежной площади.
Чемпионат мира по волейболу пройдет в 2022 году в десяти городах России. В Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерове пройдут матчи с участием 24 сборных.
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