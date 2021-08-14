Фанаты "Спартака" вывесили баннеры с критикой футболистов

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Фанаты "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов во время матча с екатеринбургским "Уралом". Об этом сообщает RT.

"Соболев Саша бросил играть, ведь стали в "телеге" его восхвалять", – говорится на одном из баннеров.

Некоторые болельщики также высказали мнение, что ряд игроков из красно-белой команды боится критики.

"Пока вся команда слушала выкрики, Ломовицкий, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики", – написано на полотне.

Встреча между "Спартаком" и "Уралом" прошла в Москве на стадионе "Арена" в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Уточняется, что красно-белые уже потерпели два поражения в трех матчах.

Ранее "Спартак" уступил португальской "Бенфике" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра состоялась во вторник, 10 августа, в Лиссабоне и завершилась со счетом 2:0.