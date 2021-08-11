"Спартак" уступил "Бенфике" и выбыл из Лиги чемпионов УЕФА

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Московский "Спартак" уступил португальской "Бенфике" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Игра состоялась во вторник, 10 августа, в Лиссабоне и завершилась со счетом 2:0.

В команде победителей голы забили Жоао Марио и Роман Яремчук.

Первая игра состоялась 4 августа в Москве. Она также завершилась победой "Бенфики" со счетом 2:0. На 51-й минуте матча счет открыл нападающий Рафа Силва, а на 74-й минуте мяч в ворота москвичей загнал Жилберто.

Таким образом, "Спартак" выбыл из Лиги чемпионов УЕФА и продолжит турнирный путь в групповой стадии Лиги Европы.

Жеребьевка группового этапа ЛЕ состоится 27 августа.