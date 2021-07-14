Сергей Федоров назначен главным тренером хоккейного клуба ЦСКА

Фото: TAСС/Валерий Шарифулин
Сергей Федоров стал новым главным тренером столичного хоккейного клуба ЦСКА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды.
"По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", – заявил президент клуба Игорь Есмантович.
По его словам, причиной отставки Никитина стали результаты минувшего сезона. Также Есмантович опроверг информацию о наличии конфликта между Никитиным и руководством клуба, который якобы и стал причиной отставки.
"Никакого конфликта с Никитиным нет. Сегодня прошло собрание наблюдательного совета, посвященное прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина – результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала", – сказал президент клуба.
В сезоне-2020/2021 столичный ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, однако уступил в решающей серии омскому "Авангарду" со счетом 2:4.
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