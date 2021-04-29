Как омский "Авангард" впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Омский "Авангард" победил ЦСКА в шестом матче серии финального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги и выиграл Кубок Гагарина. Этот трофей стал для "ястребов" первым в истории. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Авангард" сотворил сенсацию.



Континентальная хоккейная лига в последние годы превратилась в скучный и предсказуемый турнир, где нет ни малейшего намека на интригу. Причем интерес из КХЛ уходил постепенно. Сначала смысл пропал в регулярном сезоне: победитель там был плюс-минус очевиден еще до старта чемпионата – ЦСКА. Чтобы понять масштаб катастрофы в плане конкуренции, достаточно сказать, что за последние семь лет московские армейцы выиграли регулярку шесть раз: лишь в 2018-м они каким-то чудом позволили взять титул своим визави из Санкт-Петербурга. В остальном чемпионская гонка в Континентальной хоккейной лиге больше напоминала забег героя Саши Барона Коэна из фильма "Диктатор".

Однако Кубок Гагарина долгое время избегал этой участи. Да, первый раунд плей-офф нередко напоминал избиение младенца (особенно это касалось подмосковного "Витязя"), но ближе к финалу конференции намечалось уже серьезное противостояние. Во всяком случае, в турнире появлялась интрига. Впрочем, здесь тоже были свои исключения: например, не вполне удачный формат плей-офф, при котором ЦСКА и СКА встречались в финале Западной конференции пять раз за шесть лет. Пожалуй, последнюю искру Кубок Гагарина потерял в 2019-м, когда московские армейцы в третьем за четыре года финале наконец взяли заветный трофей. Таким образом, ЦСКА стал первым в истории победителем регулярного чемпионата, выигравшим Кубок Гагарина.

Но вместе с радостью за команду Игоря Никитина (для тех, у кого она была) пришло осознание, что КХЛ окончательно потеряла интригу и завершила превращение в турнир одного клуба. Поэтому, когда начинался плей-офф нынешнего сезона, уже было очевидно, что в финале будут ЦСКА и "Авангард" или, если очень повезет, "Ак Барс". В первом раунде все было предсказуемо донельзя: в Западной конференции все решилось в пяти матчах. В Восточной было чуть повеселее: "Металлург" разобрался с "Барысом" лишь за шесть игр. Пожалуй, самым интересным оказалось противостояние ЦСКА и "Локомотива": там в семи играх ярославцы едва не вырвали путевку в полуфинал Кубка Гагарина. Ключевое слово "едва" – финальный результат вышел предсказуемым.



А дальше было поднадоевшее дерби ЦСКА – СКА, где сильнее оказались московские армейцы. И битва "Авангарда" против "Ак Барса", где балашихинские омичи с большим трудом смогли протиснуться в финал плей-офф. В общем вышло повторение предыдущего розыгрыша 2019 года (в прошлом году, напомню, Кубок Гагарина не проводился). Оставалось понять, повторится ли серия, в которой ЦСКА хватило всего четырех матчей для победы в турнире. Но ровно здесь и закончился детерминизм и началась интригующая неопределенность.



В первом же матче "Авангард" неожиданно разгромил ЦСКА в гостях, дав понять, что на этот раз "ястребы" кубок просто так не отдадут. Конечно, вторую встречу команда Боба Хартли проиграла. А затем уступила и в третьей. Но после "Авангард" стал биться до последнего.



Поворотной стала четвертая встреча, в которой "ястребы" проигрывали две шайбы, отыгрались и вышли вперед, пропустили и ушли на овертайм, а затем вырвали победу, играя в меньшинстве. Возможно, это надломило подопечных Игоря Никитина, потому что в следующем матче ЦСКА уступил всухую (0:2), а в решающем поединке армейцы оказались совсем не заряжены на камбэк. "Авангарду" хватило одного гола, чтобы завершить серию: за 32 секунды до конца первого периода омичи додавили защиту армейцев: точным дальним броском отличился Сергей Толчинский. В оставшиеся 40 минут ЦСКА так и не смог организовать хотя бы один гол и вполне заслуженно проиграл противостояние. А "Авангард" впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.

Помог ли омичам жесткий потолок зарплат, который ввели с этого сезона в КХЛ, или это была чистой воды тренерская удача Боба Хартли, мы узнаем в будущих сезонах. Так или иначе, "Авангард" показал и доказал – у КХЛ еще есть шанс. Пока что не совсем все решает качество и глубина состава: для победы в Кубке Гагарина этого оказалось недостаточно. Здесь нужны были еще и эмоции, желание и силы биться до конца. У ЦСКА этого почти не было, зато "Авангард" с задачей справился на ура. Остается только поздравить "ястребов" и весь Омск с этим долгожданным трофеем.