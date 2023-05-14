Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл матч на турнире серии "Мастерс" в Риме

Фото: телеграм-канал "Даниил Медведев"

Первая ракетка РФ Даниил Медведев одержал победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме. Об этом сообщает ТАСС.

Счет по окончании встречи составил 6:4, 6:2 в пользу российского теннисиста. Игра между спортсменами должна была состояться 13 мая, однако ее перенесли из-за дождя.

В третьем круге Медведев выйдет с испанцем Бернабе Сапата Миральесом.

До этого после поражения в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Монте‑Карло с результатами 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) немецкий теннисист Александр Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных соперников в мире. Поводом для этого послужили действия россиянина, который во время смены сторон убрал опору, поддерживающую сетку. На эти действия судья не вынес предупреждение.

В свою очередь, Медведев заявил, что считает 90% игроков чемпионата друзьями. При этом с 50% участников он просто в отличных отношениях, указал спортсмен.

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