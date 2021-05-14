Головин забил гол и помог "Монако" выйти в финал Кубка Франции

Фото: Zuma\TASS/Panoramic
Французский футбольный клуб "Монако" разгромно победил "Рюмийи-Вальер" в матче полуфинала Кубка Франции.
Матч прошел на стадионе "Парк де Спорт". Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу "Монако".
В составе "Монако" голы забили Орельен Тчуамени (32-я минута), Виссам Бен-Йеддер (55) и Франсеск Фабрегас (78). На 82-й минуте мяч в ворота "Рюмийи-Вальер" отправил полузащитник сборной России Александр Головин.
Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник "Рюмийи-Вальер" Артур Бозон. У проигравших гол забил Алексис Пеже на 20-й минуте.
Таким образом, "Монако" в 10-й раз вышел в финал Кубка Франции. 19 мая "монегаски" сыграют против ПСЖ.
Ранее туринский "Ювентус" победил "Сассуоло" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Роналду забил свой 100-й гол за итальянскую команду.
До этого московский "Локомотив" в девятый раз стал обладателем Кубка России по футболу. Московская команда в финальном матче обыграла самарские "Крылья Советов".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: