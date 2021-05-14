Головин забил гол и помог "Монако" выйти в финал Кубка Франции

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Французский футбольный клуб "Монако" разгромно победил "Рюмийи-Вальер" в матче полуфинала Кубка Франции.

Матч прошел на стадионе "Парк де Спорт". Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу "Монако".

В составе "Монако" голы забили Орельен Тчуамени (32-я минута), Виссам Бен-Йеддер (55) и Франсеск Фабрегас (78). На 82-й минуте мяч в ворота "Рюмийи-Вальер" отправил полузащитник сборной России Александр Головин.

Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник "Рюмийи-Вальер" Артур Бозон. У проигравших гол забил Алексис Пеже на 20-й минуте.

Таким образом, "Монако" в 10-й раз вышел в финал Кубка Франции. 19 мая "монегаски" сыграют против ПСЖ.

Ранее туринский "Ювентус" победил "Сассуоло" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Роналду забил свой 100-й гол за итальянскую команду.

До этого московский "Локомотив" в девятый раз стал обладателем Кубка России по футболу. Московская команда в финальном матче обыграла самарские "Крылья Советов".