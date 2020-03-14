Решение о порядке дальнейшего проведения ЧР по футболу примут 17 марта – РПЛ

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Решение о дальнейшем порядке проведения матчей чемпионата России по футболу в связи с коронавирусом примут во вторник, 17 марта, говорится на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Российская премьер-лига внимательно следит за развитием ситуации. Решение о порядке проведения матчей следующих туров РПЛ сезона-2019/20 будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом (РФС) с учетом эпидемиологической обстановки", – говорится в сообщении.

Накануне СМИ сообщили о планах УЕФА перенести чемпионат Европы по футболу – 2020 на 2021 год. Предположительно, об этом объявят 17 марта на видеоконференции с членами 55 ассоциаций, которые входят в организацию.

Ранее стало известно о полной отмене чемпионата мира по фигурному катанию, в США приостановлены игры НБА и НХЛ, также перерыв объявлен в чемпионатах Италии и Испании по футболу.

Коронавирусом заразился главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета. Игроков основной команды и тренерский штаб отправили на карантин, а тренировочный центр закрыли.

Тест на коронавирус с положительным результатом сдал и полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Клуб также будет находиться в карантине.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.