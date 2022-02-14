Юрист прокомментировал решение CAS

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Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев прокомментировал Москве 24 решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Валиевой.

"Решение CAS меня не удивило. Оно уже было принято в первой инстанции дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА. В соответствии с буквой всемирного антидопингового кодекса, с учетом всех обстоятельств дела, временное отстранение, наложенное на Камилу Валиеву РУСАДА, было отменено. И CAS сегодня только подтвердил правомерность этого решения, которое было принято в Москве 9 февраля. В соответствии и с кодексом международного спортивного арбитража, и кодексом Всемирного антидопингового агентства, решение CAS по правомерности снятия запрета с Камилы Валиевой на участие в соревнованиях, является окончательным и обжалованию не подлежит", – отметил юрист.

Однако, по его словам, решение МОК о том, чтобы пока не проводить награждение фигуристов сборной ОКР, является политизированным и необоснованным, особенно после того как CAS одобрил решение снять временное отстранение с Валиевой.

Юрист уверен, что какие-либо репрессии против российской фигуристки, включая запрет на награждение, неправомерны и противоречат самой Олимпийской хартии. Кроме того, по словам эксперта, это в определенной степени и дискриминация спортсмена, который ни в чем не виноват.

"Поэтому нет никаких оснований для каких-либо ограничений в отношении Валиевой. Нарушается принцип равных стартовых условий, одинаковых прав доступа к спортивным соревнованиям, провозглашенных в Олимпийской хартии, и запрета вмешательства политики в спорт. В Хартии записано, что решение исполкома МОК по общему правилу является окончательным и обжалованию не подлежит. Но по некоторым вопросам обжаловать его все-таки можно и нужно", – заявил Алексеев.

Он подчеркнул, что в такой ситуации незамедлительно следует подавать в суд и обжаловать решение МОК в течение суток, так как юридических оснований отменить церемонию награждения, ссылаясь на определенные пункты нормативных актов, нет.

"Медали в крайнем случае могут отобрать только у Камилы Валиевой. Это произойдет, если по результатам расследования дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА, а затем, возможно, опять CAS, примут решение о наличии антидопингового случая и о возможной вине спортсменки. Только в этом случае медалей могут лишить, а результаты – аннулировать. Пока для карательных решений в отношении Валиевой оснований нет", – отметил юрист.

Он объяснил, что следует учитывать статус "защищенной персоны" из-за возраста и мизерную концентрацию вещества в пробе, которая была взята 25 декабря. Кроме того, этот препарат никак не улучшает спортивные результаты.

"На самих Играх все пробы у Валиевой отрицательные, значит ничего не могло повлиять на командный результат фигуристов. Скорее всего, командный результат в любом случае отменен не будет. Поскольку проба была сдана 25 декабря, в любом случае на команду это повлиять не должно с учетом регламентирующих документов по таким вопросам. По Валиевой мы сможем сказать только по результатам полномасштабного расследования этого непростого дела и решения юрисдикционных инстанций по этому вопросу", – пояснил председатель комиссии по спортивному праву.

Эксперт подчеркнул, что ответственность Валиевой маловероятна.

"А если будет доказано, что препарат подбросил в еду конкурент или она принимала БАДы, а они оказались загрязненными этим веществом, то ответственности вообще не будет. Поэтому и в том, и в другом случае медали не изымаются и результаты не аннулируются", – сказал юрист.

По словам Алексеева, если бы положительная проба была сдана в соревновательный период ОИ в Пекине, введение ограничений на проведение церемоний награждения еще возможно. Однако это определяется временным отстранением спортсмена по результатам теста.

"А пока этого нет, и проба давняя, которая совершенно не могла повлиять на результат, задерживать награждение неправомерно и необоснованно", – заключил юрист.

7 февраля фигуристы сборной Олимпийского комитета РФ победили в командном турнире Игр в Пекине, набрав 74 очка. Позже появились сообщения, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Позже стало известно, что речь идет о 15-летней Камиле Валиевой.

Спортсменка была временно отстранена от тренировок, но это решение потом отменили. Апелляции на него подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить фигуристку ОКР Камилу Валиеву до личных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. При этом заявления, поданные Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным союзом конькобежцев (ISU), были отклонены.

Позднее МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде, в рамках которого сборная ОКР завоевала золото. В комитете сочли нецелесообразной церемонию, на которой будет присутствовать спортсмен с положительной допинг-пробой. При этом там подчеркнули, что нарушение антидопинговых правил Камилой Валиевой пока не было установлено.

