Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Алексей Морозов. Его кандидатуру единогласно поддержали члены Совета директоров лиги, как сообщает ТАСС.

Согласно пресс-релизу КХЛ, Морозов также сохранит за собой пост директора Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В этой должности он будет работать до избрания нового руководителя организации.

Ранее президентом Континентальной хоккейной лиги был Дмитрий Чернышенко. В январе 2020 года его назначили вице-премьером в обновленном правительстве Российской Федерации.

КХЛ, объединяющая в себе клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии, была сформирована в 2008 году. В первом розыгрыше участвовали 28 команд. Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.

