ЦСКА увеличил преимущество в серии с "Авангардом"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский ЦСКА взял верх над омским "Авангардом" в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Шайбы в составе армейцев забросили Сергей Андронов (44-я минута) и Михаил Григоренко (60-я).

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет в Балашихе 19 апреля.