Сборная РФ пропустила шайбу на последней секунде игры и уступила чехам по буллитам

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Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в рамках заключительного матча на шведском этапе Евротура.

Встреча проходила в Стокгольме и завершилась со счетом 4:3 не в пользу россиян, передает РИА Новости.

Отмечается, что команда из нашей страны выигрывала 3:2, однако пропустила уравнивающую счет шайбу за секунду до конца третьего периода. По результатам серии буллитов победили чехи, среди которых забитыми шайбами отличились Якуб Флек и Ян Кошталек. Решающий буллит реализовал Флек.

В ворота противникам голы забросили россияне Артур Каюмов, Андрей Светлаков и Павел Порядин.

Это поражение стало третьим подряд для россиян. Команда Алексея Кудашова заняла последнее место на шведском этапе турнира.

Ранее на Шведских играх российская сборная проиграла финнам со счетом 0:3, а также хозяевам с результатом 2:5.