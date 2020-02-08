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Спорт

20:58

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение на шведском этапе Евротура

спорт

Фото: ТАСС/Johanna Lundberg/Zuma

Сборная России по хоккею проиграла команде из Швеции во втором матче третьего этапа Евротура. Тем самым россияне потерпели второе поражение на шведском этапе турнира, информирует РИА Новости.

Встреча состоялась в Стокгольме и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев матча.

В российской сборной забитыми шайбами отличились Павел Порядин и Павел Кудрявцев. Они забили в ворота противников на 48-й и 54-й минутах соответственно.

В команде шведов дубль оформил Лукас Бенгтссон. Также шайбы забросили Маркус Нильссон, Сэмюэль Фагемо и Эмиль Сильвегорд.

Ранее сборная России уступила хоккеистам из Финляндии. Встреча закончилась со счетом 0:3. В заключительном матче этапа российская команда встретится с чехами.

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