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Москва 24

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Спорт

06 февраля, 21:56

Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборная России по хоккею проиграла финнам в вынесенном матче Шведских хоккейных игр. Встреча состоялась в Хельсинки и закончилась со счетом 0:3.

Отмечается, что все три шайбы залетели в ворота российской сборной в первые 10 минут, передает РИА Новости.

В команде Финляндии отличился Тему Пулккинен, забивший первую шайбу на первой минуте игры, а также Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила на 6-й и 7-й минутах соответственно.

После того как россияне пропустили третий гол, тренер произвел замену – на лед вместо Тимура Билялова вышел Александр Самонов, однако это не принесло результата.

Следующий матч сборная РФ проведет 8 февраля в Стокгольме, там хоккеисты сыграют с хозяевами турнира. В этот же день запланирована встреча с чешской командой.

Согласно общему зачету Евротура, россияне занимают 3-е место с результатом 7 очков.

Ранее сообщалось о том, что 10 россиян вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ. Список возглавил экс-голкипер петербургского СКА Игорь Шестеркин, который сейчас выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс".

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