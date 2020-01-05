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Спорт

05 января, 23:59

Сборная России проиграла канадцам в финале МЧМ по хоккею

спорт

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российские хоккеисты проиграли команде Канады и стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

Результат встречи – 4:3 в пользу канадцев (0:0, 2:1, 1:3). В матче за третье место Швеция со счетом 3:2 обыграла Финляндию.

В четвертьфинале россияне нанесли поражение команде Швейцарии (3:1). На турнире российская команда одержала три победы и потерпела два поражения. Помимо Швейцарии, сборная разгромила Канаду (6:0) и Германию (6:1). При этом команда Валерия Брагина проиграла США (1:3) и Чехии (3:4).

Сборная России стала серебряным призером чемпионата мира в десятый раз. Последний раз россияне побеждали в финале этого турнира в 2011 году. С тем пор российские хоккеисты три раза выходили в финальную стадию и проигрывали.

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