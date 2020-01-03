Определился соперник России в полуфинале МЧМ по хоккею

Фото: CTK/TASS/Vladimir Prycek

Сборная России по хоккею сыграет с командой Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира в Чехии.

В четвертьфинале шведы разгромили Чехию со счетом 5:0. Россияне нанесли поражение команде Швейцарии (3:1). Вторую полуфинальную пару составили сборные Канады и Финляндии. Матчи 1/2 финала пройдут 4 января.

На турнире российская команда одержала три победы и потерпела два поражения. Помимо Швейцарии, сборная разгромила Канаду (6:0) и Германию (6:1). При этом команда Валерия Брагина проиграла США (1:3) и Чехии (3:4).