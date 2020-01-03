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Спорт

3 января, 00:30

Россия – в полуфинале МЧМ: наши хоккеисты обыграли Швейцарию и сразятся со Швецией

спорт

2 января сборная России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира одержала победу над командой Швейцарии. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему отечественным хоккеистам пришлось нелегко и с кем они сыграют в полуфинале турнира.

Фото: ТАСС/Petr David Josek/AP

На Новый год российская молодежка сделала всем отличный подарок – вышла в плей-офф МЧМ. Сейчас это кажется само собой разумеющимся, но 31 декабря было и правда тревожно: в группе B после трех игр Чехия, Россия и Германия набрали равное количество баллов, поэтому и вылететь, и остаться мог кто угодно. Тем паче, что в последнем матче предстояло встретиться с немцами, которые в случае победы как раз и заняли бы место России в плей-офф. Но наши спортсмены выжали из последней встречи года максимум – обыграли сборную Германии со счетом 6:1 и триумфально влетели в следующий раунд.

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В четвертьфинале российской сборной попалась Швейцария. Жребий не самый сложный, но и простых на чемпионатах мира не бывает. Так оно и получилось. В первом периоде наши хоккеисты были сильнее швейцарцев, однако на табло к перерыву по-прежнему горели нули. Казалось, что весы могут качнуться в любую сторону. К счастью, в начале следующей двадцатиминутки "крестоносцы" допустили глупую ошибку, схлопотав двухминутное удаление за нарушение численного состава, и команда Валерия Брагина реализовала большинство. Григорий Денисенко от синей линии бросил по воротам, Лука Холленштайн отбил перед собой, но на пятаке первым оказался Дмитрий Воронков, который и переправил шайбу в сетку.

Швейцарии хватило шести минут, чтобы сравнять счет. На этот раз грубо ошиблись российские хоккеисты, продемонстрировав эталон того, как не надо разыгрывать вбрасывание у собственных ворот. Сначала Александр Хованов проиграл борьбу за шайбу, затем снаряд не смог подхватить Григорий Денисенко, а под конец Данила Галенюк и Егор Соколов врезались друг в друга. В итоге шайба прошла на одиноко стоящего Гаэтана Жобена. И все бы ничего – Ярослав Аскаров отразил удар швейцарца с близкого расстояния. Только после этого шайба от конька Даниила Пыленкова снова отскочила к Жобену, и со второй попытки форвард все-таки затолкал ее в ворота.

Фото: ТАСС/Petr David Josek/AP

После пропущенного гола сборная России немного поплыла. Почти тут же удалился Иван Морозов, чем едва не воспользовались "крестоносцы". Однако под конец второго периода команда Валерия Брагина исправилась и забросила сразу две шайбы. На 35-й минуте после того, как Александр Хованов выиграл единоборство за своими воротами, наши хоккеисты организовали быструю атаку, которая закончилась результативным пасом Григория Денисенко и ударом все того же Хованова. Спустя четыре минуты сборная России оказалась в большинстве и забила похожий гол, только в роли ассистента оказался уже сам Хованов, а шайбу в сетку во второй раз за матч отправил Дмитрий Воронков.

В третьем периоде Россия, несмотря на уверенное преимущество, была близка к тому, чтобы сильно осложнить себе концовку встречи. На 44-й минуте нелепое удаление заработал Василий Подколзин, среагировав на провокацию соперника. Швейцарец задел игрока СКА, а тот в ответ ткнул его клюшкой. Едва Василий отбыл свой штраф, как тут же получил две минуты Илья Круглов. Благо сборная России выстояла в меньшинстве и дальше уже не давала никаких шансов команде Швейцарии. Под конец сами "крестоносцы" начали допускать серьезные ошибки. На 58-й минуте с ворот ушел Холленштайн. Но из-за контратаки сборной России почти сразу же схватил двухминутный штраф Тим Берни. Так что матч можно было доигрывать уже без особых нервов.

Фото: ТАСС/Petr David Josek/AP

В полуфинале сборная России встретится со Швецией – пожалуй, самым серьезным из возможных соперников на МЧМ. Команда Томаса Монтена – единственная, не проигравшая ни одного матча на групповом этапе. Более того, шведы уже 13 лет не уступали на этой стадии, в последний раз потерпев поражение в группе от сборной США 31 декабря 2006 года. В плей-офф "три короны" оказывались уже не так удачливее, но на нынешнем турнире сборная Швеции – едва ли не главный претендент на титул. В четвертьфинальном матче она без особых проблем раскатала чехов со счетом 5:0. Так что России будет чрезвычайно сложно пройти шведов. Но как уже говорилось тысячу раз, на молодежном чемпионате мира может произойти все, что угодно. Возможно, наконец произойдет то, что угодно нам.

Фехретдинов Тимур

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