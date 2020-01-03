Россия – в полуфинале МЧМ: наши хоккеисты обыграли Швейцарию и сразятся со Швецией

2 января сборная России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира одержала победу над командой Швейцарии. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему отечественным хоккеистам пришлось нелегко и с кем они сыграют в полуфинале турнира.

Фото: ТАСС/Petr David Josek/AP

На Новый год российская молодежка сделала всем отличный подарок – вышла в плей-офф МЧМ. Сейчас это кажется само собой разумеющимся, но 31 декабря было и правда тревожно: в группе B после трех игр Чехия, Россия и Германия набрали равное количество баллов, поэтому и вылететь, и остаться мог кто угодно. Тем паче, что в последнем матче предстояло встретиться с немцами, которые в случае победы как раз и заняли бы место России в плей-офф. Но наши спортсмены выжали из последней встречи года максимум – обыграли сборную Германии со счетом 6:1 и триумфально влетели в следующий раунд.

В четвертьфинале российской сборной попалась Швейцария. Жребий не самый сложный, но и простых на чемпионатах мира не бывает. Так оно и получилось. В первом периоде наши хоккеисты были сильнее швейцарцев, однако на табло к перерыву по-прежнему горели нули. Казалось, что весы могут качнуться в любую сторону. К счастью, в начале следующей двадцатиминутки "крестоносцы" допустили глупую ошибку, схлопотав двухминутное удаление за нарушение численного состава, и команда Валерия Брагина реализовала большинство. Григорий Денисенко от синей линии бросил по воротам, Лука Холленштайн отбил перед собой, но на пятаке первым оказался Дмитрий Воронков, который и переправил шайбу в сетку.

Швейцарии хватило шести минут, чтобы сравнять счет. На этот раз грубо ошиблись российские хоккеисты, продемонстрировав эталон того, как не надо разыгрывать вбрасывание у собственных ворот. Сначала Александр Хованов проиграл борьбу за шайбу, затем снаряд не смог подхватить Григорий Денисенко, а под конец Данила Галенюк и Егор Соколов врезались друг в друга. В итоге шайба прошла на одиноко стоящего Гаэтана Жобена. И все бы ничего – Ярослав Аскаров отразил удар швейцарца с близкого расстояния. Только после этого шайба от конька Даниила Пыленкова снова отскочила к Жобену, и со второй попытки форвард все-таки затолкал ее в ворота.

Фото: ТАСС/Petr David Josek/AP

После пропущенного гола сборная России немного поплыла. Почти тут же удалился Иван Морозов, чем едва не воспользовались "крестоносцы". Однако под конец второго периода команда Валерия Брагина исправилась и забросила сразу две шайбы. На 35-й минуте после того, как Александр Хованов выиграл единоборство за своими воротами, наши хоккеисты организовали быструю атаку, которая закончилась результативным пасом Григория Денисенко и ударом все того же Хованова. Спустя четыре минуты сборная России оказалась в большинстве и забила похожий гол, только в роли ассистента оказался уже сам Хованов, а шайбу в сетку во второй раз за матч отправил Дмитрий Воронков.

В третьем периоде Россия, несмотря на уверенное преимущество, была близка к тому, чтобы сильно осложнить себе концовку встречи. На 44-й минуте нелепое удаление заработал Василий Подколзин, среагировав на провокацию соперника. Швейцарец задел игрока СКА, а тот в ответ ткнул его клюшкой. Едва Василий отбыл свой штраф, как тут же получил две минуты Илья Круглов. Благо сборная России выстояла в меньшинстве и дальше уже не давала никаких шансов команде Швейцарии. Под конец сами "крестоносцы" начали допускать серьезные ошибки. На 58-й минуте с ворот ушел Холленштайн. Но из-за контратаки сборной России почти сразу же схватил двухминутный штраф Тим Берни. Так что матч можно было доигрывать уже без особых нервов.

Фото: ТАСС/Petr David Josek/AP

В полуфинале сборная России встретится со Швецией – пожалуй, самым серьезным из возможных соперников на МЧМ. Команда Томаса Монтена – единственная, не проигравшая ни одного матча на групповом этапе. Более того, шведы уже 13 лет не уступали на этой стадии, в последний раз потерпев поражение в группе от сборной США 31 декабря 2006 года. В плей-офф "три короны" оказывались уже не так удачливее, но на нынешнем турнире сборная Швеции – едва ли не главный претендент на титул. В четвертьфинальном матче она без особых проблем раскатала чехов со счетом 5:0. Так что России будет чрезвычайно сложно пройти шведов. Но как уже говорилось тысячу раз, на молодежном чемпионате мира может произойти все, что угодно. Возможно, наконец произойдет то, что угодно нам.