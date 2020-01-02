Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии

Фото: ТАСС/Денис Тырин

Сборная России одержала победу над швейцарской командой со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Россия таким образом обеспечила себе участие в полуфинале турнира.

Встреча состоялась на стадионе "Верк-Арена" в чешском городе Тршине. Среди россиян отличились Дмитрий Воронков и Александр Хованов, у швейцарцев шайба на счету Гаэтана Жобена.

Лучшим игроком матча в составе сборной России признан голкипер Ярослав Аскаров, у швейцарцев – вратарь Лука Холленштайн. Позднее пройдут четвертьфинальные матчи Канада – Словакия, США – Финляндия и Швеция – Чехия.

По итогам предварительного этапа сборная России заняла третье место в группе В, набрав шесть очков в четырех матчах, пропустив вперед сборные США (8) и Канады (9). Швейцарцы стали вторыми в группе А (9), уступив лишь сборной Швеции (11).

Главный тренер российской сборной Валерий Брагин хорошо оценил игру россиян. "Мне понравилась игра в неравных составах. Но могли в большинстве забивать и больше. Меньшинство здорово сработало, моментами в целом играли неплохо", – цитирует его ТАСС.

Брагин обратил внимание, что ощущалась важность игры. Она сковывала спортсменов, считает он.

31 декабря российская команда обыграла немецкую в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 6:1.