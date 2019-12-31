Россия разгромила Германию на молодежном ЧМ по хоккею

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборная России одержала победу над командой Германии в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча, состоявшаяся в чешской Остраве, завершилась со счетом 6:1.

В составе россиян заброшенными шайбами отметились Кирилл Марченко (7-я, 14-я минуты), Григорий Денисенко (две шайбы на 35-й), Павел Дорофеев (39-я) и Дмитрий Воронков (41-я). У проигравших отличился Нино Киндер (58-я).

На турнире российская команда одержала две победы, которые позволили ей выйти в плей-офф. Четвертьфинальный матч россияне проведут в Тршинеце (матчи группы B проходили в Остраве).

Итоговое место сборной России в группе зависит от результата матча между командами Канады и Чехии.