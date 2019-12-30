Сборная России опустилась на последнее место в группе МЧМ по хоккею

Фото: Москва 24/Анна Юргенсон

Молодежная сборная России по хоккею опустилась на последнее место в группе В перед матчем с Германией на чемпионате мира 2020 года в Чехии. Об этом сообщает RT.

Российская команда набрала равное количество очков с Чехией и Германией, но уступает обоим командам по дополнительным показателям. Первое место в группе, в свою очередь, заняла сборная Канады после матча с немецкой командой. Они одержали победу со счетом 4:1.

Матч Россия – Германия запланирован на вторник, 31 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее сборная России уступила команде США в матче группового этапа МЧМ со счетом 3:1.

