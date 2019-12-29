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Спорт

29 декабря, 23:38

Cборная России проиграла США в матче молодежного ЧМ по хоккею

спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сборная России уступила команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.

Встреча группы B, прошедшая в Остраве, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу американцев.

В составе команды США дубль оформил Артур Калиев (37-я и 42-я минуты), еще одну шайбу забросил Николас Робертсон (37). У россиян отличился Александр Романов (44).

После трех матчей сборная России имеет в своем активе одну победу – над Канадой. В заключительном туре группового этапа россияне встретится с командой Германии 31 декабря.

Американцы, одержавшие две победы, днем ранее сыграют с хозяевами турнира, сборной Чехии.

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