Cборная России проиграла США в матче молодежного ЧМ по хоккею

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сборная России уступила команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.

Встреча группы B, прошедшая в Остраве, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу американцев.

В составе команды США дубль оформил Артур Калиев (37-я и 42-я минуты), еще одну шайбу забросил Николас Робертсон (37). У россиян отличился Александр Романов (44).

После трех матчей сборная России имеет в своем активе одну победу – над Канадой. В заключительном туре группового этапа россияне встретится с командой Германии 31 декабря.

Американцы, одержавшие две победы, днем ранее сыграют с хозяевами турнира, сборной Чехии.