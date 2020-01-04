Остравская битва: как Россия победила Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ

4 января сборная России в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 5:4 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как отечественные хоккеисты впервые за четыре года вышли в финал МЧМ.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Это был настоящий бой. Не так часто на крупных хоккейных турнирах случаются матчи, в которых команды настолько обоюдоостро и эмоционально сражаются на протяжении всего поединка. Например, в подобном ключе прошла первая на МЧМ игра России и Чехии, которую мы уступили со счетом 3:4. Или дебютная встреча Швеции и Финляндии – ее "три короны" выиграли в овертайме со счетом 3:2. Символично, что матч России и Швеции тоже вышел убойным, с первой до последней секунды – и это вовсе не преувеличение.

На первой же минуте шведы заработали вбрасывание в нашей зоне. Давид Густафссон выиграл борьбу, откатил на Расмуса Сандина, а восьмой номер "трех корон" практически с синей линии щелкнул в ближний угол ворот Ярослава Аскарова. Но спустя полторы минуты команда Томаса Монтена осталась в меньшинстве – малый штраф получил Александер Хольц – и сборная России воспользовалась преимуществом. Кирилл Марченко удачно поборолся за воротами шведов, после чего шайбу подобрал Иван Морозов. У борта он отпасовал на Павла Дорофеева, а тот отдал передачу на Подколзина. Василий в касание покатил на Морозова, и уже восьмой номер сборной России сравнял счет.

На этом проблемы для команды Швеции не закончились. На пятой минуте получил 5+20 главный бомбардир "трех корон" Нильс Хегландер за грубейший удар локтем в голову капитану российской сборной Григорию Денисенко. Наши хоккеисты вновь реализовали большинство и вышли вперед. Спустя минуту после удаления Хегландера Денисенко от борта покатил Никите Александрову – Хуго Альнефельт щитком парировал удар. Однако на добивании оказался Александр Хованов, который отправил снаряд в неприкрытый угол. А на 12-й минуте сборная России забила третий гол благодаря непростительной ошибке Альнефельта: голкипер выкатился из ворот, собираясь выбить шайбу, но Егор Соколов красиво перехватил передачу, выждал момент и с острого угла забил гол.

Сразу после этого весы качнулись в другую сторону. Александр Романов схлопотал двухминутное удаление за толчок в спину, и шведы в большинстве отыграли одну шайбу. В несколько заходов желто-синие пытались поразить ворота Аскарова, но сначала справился Ярослав, а затем выстрел заблокировал Егор Замула. На третий раз бросок все-таки достиг цели: Самуэль Фагемо после передачи Нильса Лундквиста попал в дальний верхний угол. Уже в равных составах через полминуты шведы едва не забили еще один гол. Тобиас Бьернфот на приличной скорости с ходу бросил по воротам, Аскаров пропустил в "домик", но уже на линии шайбу молниеносно и при этом с хирургической аккуратностью выцепил Даниил Журавлев.

В начале второго периода сборная Швеции могла сравнивать счет – две минуты за подножку получил Василий Подколзин. Но тут же желто-синие сами схлопотали нелепое удаление: два игрока столкнулись на площадке во время смены, и шведы заработали коллективный штраф за нарушение численного состава. Тем не менее в середине периода "трем коронам" представился еще один шанс реализовать большинство. Александр Хованов получил 2+10 за удар в голову, и сборная Швеции практически моментально забросила третью шайбу – вновь дальним щелчком отличился Расмус Сандин. После пропущенного гола до конца второй двадцатиминутки наши хоккеисты дважды оказывались в большинстве, однако так и не смогли извлечь из этого пользу.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Зато в третьем периоде это снова получилось у шведов. На 45-й минуте малый штраф схватил Максим Соркин, и в следующей же атаке подопечные Томаса Монтена вышли вперед – от синей линии мощно бросил Нильс Лундквист. После этой шайбы Ярослава Аскарова в воротах сборной России заменил Амир Мифтахов. А спустя четыре минуты команда Валерия Брагина опять сделала счет равным. Александр Романов жестко отобрал шайбу, российские хоккеисты убежали в контратаку, которую точным броском в ближний угол замкнул Егор Соколов. Игра могла закончиться в основное время – сразу после четвертого гола Кирилл Марченко мог забивать, но Давид Густафссон в стиле Журавлева вытащил шайбу с ленточки.

Последние десять минут сборная России контролировала игру и выглядела гораздо бодрее, чем команда Швеции. Несмотря на это, "три короны" смогли перевести встречу в овертайм. Однако там наши хоккеисты в формате "три на три" смогли дожать соперника. На четвертой минуте Иван Морозов устроил сольный проход от своей синей линии и фантастически красиво переиграл Хуго Альнефельта, выведя сборную России в финал молодежного чемпионата мира – первого с 2016 года. В решающем матче команда Валерия Брагина уже точно встретится с Канадой. Соперник этот российской команде прекрасно знаком по групповому этапу – тогда отечественная сборная обыграла канадцев со счетом 6:0.

"Кленовые листья" совершенно точно захотят взять реванш. И подопечные Дэйла Хантера вполне могут это сделать. Судя по играм на групповом этапе и в плей-офф, сборная Канады вынесла для себя урок после игры с Россией, ведь то поражение так и осталось единственным на МЧМ. А после этого были разгромы немцев, чехов, словаков и финнов. Повезет ли нашим хоккеистам так же, как в первой игре с Канадой, узнаем завтра. Но уже сегодня сборная России сделала то, за что ей можно аплодировать: выдала огненный матч, драматически обыграла шведов и вышла в финал, гарантируя себе медали. Теперь осталось лишь понять, какой они будут пробы.