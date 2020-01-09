10 россиян вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов НХЛ. Список возглавил экс-голкипер петербургского СКА Игорь Шестеркин, который сейчас выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс".

В дебютном матче за новый клуб в минувшую среду Шестеркин отразил 29 бросков из 32 и помог одержать победу.

Второе место занял задрафтованный "Флоридой Пантерз" форвард Григорий Денисенко, выступающий за ярославский "Локомотив".

Игроки московского ЦСКА Кирилл Капризов (выбор "Миннесоты Уайлд") и Александр Романов (выбор "Монреаль Канадиенс") заняли четвертое и пятое места соответственно.

Также в 50 лучших игроков вошли голкипер "Аризоны Койотс" Иван Просветов (12-е место), Илья Сорокин (13-е), Василий Подколзин (14-е) и Александр Хованов (27-е).

Нападающий "Хартфорд Вулф Пэк" Виталий Кравцов занял 36-е место, а защитник "Херши Бирз" Александр Алексеев – 37-е.