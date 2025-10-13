Лев Лещенко выступит перед футбольным матчем Россия – Боливия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист России Лев Лещенко выступит перед товарищеским матчем сборных России и Боливии по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 14 октября на "ВТБ Арене" в Москве. Перед началом Лещенко исполнит песню "Я люблю тебя, жизнь".

При этом церемонию открытия посвятят легенде отечественного футбола Никите Симоняну. В РФС уточнили, что спортсмену 12 октября исполнилось 99 лет.

Ранее Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда. Он получил награду за выдающиеся достижения перед страной и значительный вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

В пятницу, 10 октября, российская сборная по футболу обыграла команду Ирана. Встреча состоялась на "Волгоград-Арене" и завершилась со счетом 2:1. Голы забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. В иранской сборной отличился Амирхоссейн Хоссейнзаде.