Сергей Некрасов назначен гендиректором московского "Спартака"

Фото: телеграм-канал "ФК "Спартак-Москва"

Бывший вице-президент Газпромбанка Сергей Некрасов назначен генеральным директором московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.

Он сменил Олега Малышева, который покинул пост по семейным обстоятельствам. За время его работы с июня 2023 года команда заняла 5-е и 4-е места в чемпионате России в сезонах 2023/24 и 2024/25.

Как рассказали в "Спартаке", вся жизнь Некрасова была связана с футболом. Он не раз участвовал в ветеранских турнирах с легендами клуба.

"Желаем Сергею Юрьевичу удачи и успехов на посту генерального директора!" – говорится в публикации.

Болельщики, комментируя назначение Некрасова в интернете, обратили внимание, что он является фанатом ЦСКА. В соцсетях распространяются посты со старыми фотографиями, на которых новый гендиректор "Спартака" позирует в клубном шарфе ЦСКА и в красно-синем галстуке. Одну из публикаций, сделанную в 2018 году, он сопроводил подписью "Клуб четырех коней".

С 2001 года Некрасов 10 лет руководил управлением финансовых институтов и рынков капитала компании "Лукойл". С 2011-го он работал первым вице-президентом Газпромбанка, курируя ряд направлений, а также состоял в руководстве дочерних банков группы в Европе.

Накануне, 5 октября, ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 3:2 в игре 11-го тура Мир – Российский Премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе "ВЭБ Арена". В команде красно-синих голами отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой, а в "Спартаке" – Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.