Телеведущий Евгений Попов: спорт должен прийти в каждый двор

Фото: Игорь Дегтярев

Состоялся товарищеский хоккейный матч между командами "Звезда России" и "РосПресса". Звездные представители спорта и культуры сразились в ледовом поединке с известными тележурналистами, представляющими Первый канал, "Россию 1", "Матч ТВ".

Цель мероприятия – популяризация хоккея и здорового образа жизни среди подрастающего поколения. На разогреве у известных спортсменов выступили юные воспитанники спортивной школы, которые показали зрителям хоккейные навыки, полученные во время регулярных тренировок.

По словам организаторов, прошедший праздник должен символизировать единство взрослых и юных спортсменов, связанных одной традицией спортивных достижений, единым девизом хоккеистов всех возрастов: "Будь первым!".

"В нашем движении принцип, чтобы папы приводили на лед своих детей. Так мы прививаем любовь к спорту подрастающему поколению. И когда мы проводим наши матчи, то зрители видят, что в хоккей играют люди самых разных профессий. Это привлекает в спорт даже тех, кто раньше считал невозможным свое участие в хоккейных матчах", – рассказал президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ Владимир Уткин.

Мастер спорта международного класса, старший тренер школы Академии хоккея Тимофей Шишканов тренирует детей от 4 до 15 лет.

"У нас в секциях занимаются около 250 ребят. Есть и дети известных людей. Нашу школу поддерживают знаменитые хоккеисты, победители международных соревнований. Это важно для развития детского спорта", – отметил он.

В состав движения "Звезда России" входят свыше 300 известных спортсменов, политиков, деятелей культуры. Движение постоянно проводит показательные матчи в разных городах страны. Участник сборной "Звезда России", журналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов давно увлекается хоккеем, а участие в нынешнем матче объяснил желанием привлечь внимание к развитию спорта в стране и в Москве в частности.

"Хоккей закаляет волю, формирует характер, развивает лидерские качества, необходимые в жизни. Я очень рад принять участие в этом матче. Хотелось бы, чтобы как можно больше известных людей популяризировали спорт", – заявил Попов.

По его словам, важно, чтобы занятия спортом были доступны для всех желающих.

"И тут важный момент, чтобы различные спортивные секции располагались возле дома. Спорт должен буквально прийти в каждый двор", – заключил он.

Ранее лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая заявила, что у дворового спорта есть перспективы федерального масштаба.

По ее словам, последствия пандемии коронавирусной инфекции отразились и на развитии спорта, поэтому следует заняться обновлением спортивной инфраструктуры. В свою очередь, экономист и предприниматель Алексей Яшин отметил, что считает необходимым поддержать спортивные объекты со стороны государства, а также обеспечить доступность для детей спортивных объектов.